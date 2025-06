Atelier en famille « insectes et araignées » Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans 15 juillet 2025 10:30

Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-07-15 10:30:00

fin : 2025-07-15 11:30:00

2025-07-15

À l’aide de spécimens vivants et de spécimens issus des collections, les enfants pourront observer et toucher des insectes et araignées du musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. Ils découvriront également leur alimentation et leurs modes de déplacements. Des observations au microscope offrent un accès à l’infiniment petit pour clôturer l’atelier. Enfants 3/5 ans. Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

