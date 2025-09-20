Atelier en famille : « La gare haute en couleur » Centre d’Arts et du Patrimoine Quarante

Atelier en famille : « La gare haute en couleur » Samedi 20 septembre, 16h00 Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Atelier en famille : gares et maisons à plier !

Prolongez votre découverte de l’architecture lors d’un atelier ludique en famille, animé par Carine Hullo, plasticienne du Service éducatif de la Communauté de communes Sud-Hérault.

Alliez l’art de l’origami et du pop-up pour créer une illustration originale des gares ou maisons de garde-barrières d’autrefois.

Un moment créatif et accessible à tous, pour explorer l’univers ferroviaire et architectural tout en s’amusant !

Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d'émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d'exception. Il représente l'union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.

Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …

Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé

et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.

Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes

Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Carine Hullo