Atelier en famille : Le masque (modelage), Musée Magnelli – musée de la céramique, Vallauris

dimanche 20 septembre 2026 · Musée Magnelli - musée de la céramique · Vallauris

Informations pratiques

Atelier en famille : Le masque (modelage) Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée Magnelli – musée de la céramique Alpes-Maritimes

12 personnes max. / réservation conseillée : musee-mediationculturelle@vallauris.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Atelier modelage céramique à faire en famille

Le masque : Observez les statues de Martial Raysse, héros ou jeunes filles inspirés de l’Antiquité, puis créez votre propre figurine masquée.

Musée Magnelli – musée de la céramique Place de Liberation, 06220 Vallauris, France Vallauris 06220 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33493647183 http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Le-musee-Magnelli-musee-de-la-.html Collection Magnelli. Céramiques : Picasso, Vallauris : culinaires et artistiques des années 50, Céramiques des biennales internationales depuis 1966 à aujourd’hui ; design céramique

Atelier modelage céramique à faire en famille

©Musée Vallauris_Expo Raysse_© François Fernandez_©ADAGP, Paris, 2026 (1)