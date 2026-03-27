Atelier en famille Les p’tits Romains décorent leurs oeufs Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Atelier en famille Les p’tits Romains décorent leurs oeufs

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-03 15:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Rejoignez l’atelier des petits Romains et transformez vos oeufs de Pâques en véritables chefs-d’œuvre dignes d’un artisan de la Rome antique !

Informations pratiques

– Les enfants sont acceptés à partir de l’âge de 6 ans.

– La participation aux ateliers se fait uniquement sur inscription y compris pour les accompagnateurs dont la présence est nécessaire durant ce dernier (dans la limite des places disponibles).Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Join the Little Romans workshop and transform your Easter eggs into masterpieces worthy of an ancient Roman craftsman!

Practical information

– Children aged 6 and over are welcome.

– Participation in workshops is by registration only, including for accompanying adults (subject to availability).

L’événement Atelier en famille Les p’tits Romains décorent leurs oeufs Bliesbruck a été mis à jour le 2026-03-27 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES