Atelier en famille modelage Soliflora Musée de Samadet Samadet

Que de belles fleurs dans les jardins ! Et si on fabriquait en famille un vase en argile comme au temps de la Manufacture de Samadet ?
Atelier sur réservation
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
English : Atelier en famille modelage Soliflora
Beautiful flowers in the garden! How about making a clay vase as a family, just like in the days of the Manufacture de Samadet?
Workshop on reservation
