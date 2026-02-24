Atelier en famille modelage Soliflora Musée de Samadet Samadet

Atelier en famille modelage Soliflora

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Que de belles fleurs dans les jardins ! Et si on fabriquait en famille un vase en argile comme au temps de la Manufacture de Samadet ?

Atelier sur réservation

Que de belles fleurs dans les jardins ! Et si on fabriquait en famille un vase en argile comme au temps de la Manufacture de Samadet ?

Atelier sur réservation

Atelier sur réservation .

English : Atelier en famille modelage Soliflora

Beautiful flowers in the garden! How about making a clay vase as a family, just like in the days of the Manufacture de Samadet?

Workshop on reservation

