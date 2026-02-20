Atelier en famille Mon beau papillon Musée de Samadet Samadet
Atelier en famille Mon beau papillon Musée de Samadet Samadet mercredi 8 avril 2026.
Atelier en famille Mon beau papillon
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-08
Damier de la succise, cuivré des marais, azuré… les papillons sont de sortie à Samadet ! Comme au XVIIIe siècle, décorez votre assiette d’un beau décor au papillon.
Sur réservation.
A partir de 8 ans.
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
English : Atelier en famille Mon beau papillon
Damier de la succise, cuivré des marais, azuré? butterflies are out and about in Samadet! As in the 18th century, decorate your plate with a beautiful butterfly motif.
Book in advance.
Ages 8 and up.
