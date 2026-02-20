Atelier en famille Mon beau papillon Musée de Samadet Samadet

Atelier en famille Mon beau papillon

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Damier de la succise, cuivré des marais, azuré… les papillons sont de sortie à Samadet ! Comme au XVIIIe siècle, décorez votre assiette d’un beau décor au papillon.

Sur réservation.

A partir de 8 ans.

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

English : Atelier en famille Mon beau papillon

Damier de la succise, cuivré des marais, azuré? butterflies are out and about in Samadet! As in the 18th century, decorate your plate with a beautiful butterfly motif.

Book in advance.

Ages 8 and up.

