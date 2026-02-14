Atelier en famille : moulins gourmands, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Atelier en famille : moulins gourmands Vendredi 20 février, 13h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Sur réservation – 10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, application du tarif réduit pour le représentant légal).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T13:30:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T13:30:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Vendredi 20 février de 13h30 à 16h30, partez dans une découverte gourmande des aliments produits par les moulins !

Au programme :

Production de farines provenant de différentes plantes

Confection de moutarde à l’ancienne

Transformation de grains de semoule en couscous à la main

Réalisation d’un granola maison avec plusieurs grains, graines et huiles permettant de découvrir différents goûts

À la fin de l’atelier, vous pourrez déguster votre granola maison accompagné d’une collation !

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-fevrier-moulins

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d'Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Ville de Villeneuve d’Ascq