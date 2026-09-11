Atelier en famille, Musée de la marine, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la marine · Paris
Informations pratiques
Atelier en famille Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée de la marine Paris
Dès 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les familles découvrent la silhouette d’un sous-marin abîmé par le temps. Après un bref constat d’état, parents et enfants le réparent, lui redonnent des couleurs et l’intègrent au paysage dans lequel il sera exposé.
Musée de la marine 17 place du Trocadéro et du Onze Novembre, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 0153656969 https://www.musee-marine.fr Conçu pour l’Exposition internationale de 1937, le Palais de Chaillot est l’œuvre d’une équipe formée par les architectes Louis-Hippolyte Boileau, Jacques Carlu et Léon Azéma. Il est édifié, à partir de 1934, sur les structures anciennes du Palais du Trocadéro, construit par les architectes Gabriel Davioud et Jules Bourdais pour l’Exposition universelle de 1878. La trouée centrale est décorée de statues en bronze doré. Les deux pavillons de tête sont surmontés de groupes monumentaux sculptés par Raymond Delamarre et Carlo Sarrabezolles. Une pléiade d’artistes a collaboré à la décoration intérieure du palais, qui abrite en 1997 le Musée de la Marine, le Musée de l’Homme, le Musée des Monuments français, la Cinémathèque française et le Théâtre national de Chaillot, ancien Théâtre national populaire fondé en 1938 et profondément remanié en 1975. Métro Trocadéro
Les familles découvrent la silhouette d’un sous-marin abîmé par le temps. Après un bref constat d’état, parents et enfants le réparent, lui redonnent des couleurs et l’intègrent au paysage dans il…
© Musée national de la Marine / Nicolas Krief
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