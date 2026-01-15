Atelier en famille Mystère aux Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Atelier en famille Mystère aux Salines

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-06

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-06

Quelle est cette mystérieuse créature retrouvée piégée dans le sel du saunier ? En famille, explorez les lieux et collectez des indices qui nous aiderons à résoudre cette énigme sur réservation.

.

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 70 62 83 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is this mysterious creature found trapped in the salt of the salt mill? Join the family as we explore the site and collect clues to help us solve the mystery booking required.

L’événement Atelier en famille Mystère aux Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-01-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime