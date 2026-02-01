Atelier en famille paléontologues du Jurassique Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe
Tarif : 3 EUR
Début : 2026-02-24 14:30:00
fin : 2026-02-24 16:00:00
2026-02-24
Paléontologues du jurassique
Mettez-vous dans la peau d’un paléontologue pour analyser les résultats d’une fouille, identifier l’espèce retrouvée à partir de ses ossements et recomposer le squelette intégral d’un animal marin vivant en Sarthe il y a 100 millions d’années. Cette activité scientifique et ludique, s’appuyant sur la présentation d’un fossile d’élasmosaure au musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt, vous emmènera à la découverte de notre planète, à l’époque des dinosaures !
Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr
Jurassic paleontologists
