Début : 2025-05-21 14:30:00

fin : 2025-05-28 16:00:00

2025-05-21

2025-05-28

Création d’un diorama festif d’une Grand place faites vivre ce décor en ajoutant des personnages qui défilent. Dessinez, coloriez et découpez collectivement en vous inspirant des œuvres de l’exposition Fêtes et célébrations flamandes.

L’atelier proposé et animé par une médiatrice du Palais des Beaux-Arts est gratuit. Il aura lieu en deux temps mais il n’est pas indispensable de suivre les deux dates pour s’y inscrire.

* Première séance création du décor, architecture typique flamande et arc de triomphe.

* Deuxième séance, création des personnages emblématiques du défilé. .

134 Rue de l’Abbé Aerts

Lille 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 12 84 68 bibwazemmes@mairie-lille.fr

