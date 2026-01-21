Atelier en famille : Qui a volé la recette de la gaufrette ? Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-17 14:30 – 16:00

Gratuit : oui sur inscription L’inscription sur le site des archives départementales de loire-atlantique est gratuite et obligatoire, jusqu’à 1h avant l’atelier (les parents doivent s’inscrire également) Réservation : archives.loire-atlantique.fr/44/atelier-qui-a-vole-la-recette-de-la-gaufrette/INFOLOC-8768898?dateIndex=0 En famille, Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Les Archives départementales de Loire-Atlantique vous invitent à un atelier ludique en famille : « Qui a volé la recette de la gaufrette ? » Menez l’enquête en équipe et plongez dans l’univers de l’entreprise LU en 1902. À partir des indices, identifiez le voleur de la célèbre recette de la gaufrette vanille ! Cet atelier original permet de découvrir l’histoire industrielle et gourmande de Nantes au début du XXe siècle. Durée : 1h30Public : enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/atelier-qui-a-vole-la-recette-de-la-gaufrette/INFOLOC-8768898?dateIndex=0



