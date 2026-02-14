Atelier en famille : Qui a volé la recette de la gaufrette ?, Archives Départementales, Nantes

Atelier en famille : Qui a volé la recette de la gaufrette ? Jeudi 19 février, 14h30 Archives Départementales Loire-Atlantique

sur inscription

Les Archives départementales de Loire-Atlantique vous invitent à un atelier ludique en famille : « Qui a volé la recette de la gaufrette ? »

Menez l’enquête en équipe et plongez dans l’univers de l’entreprise LU en 1902. À partir des indices, identifiez le voleur de la célèbre recette de la gaufrette vanille !

Cet atelier original permet de découvrir l’histoire industrielle et gourmande de Nantes au début du XXe siècle.

Durée : 1h30

Public : enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte.

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

En famille aux Archives départementales

Publicité pour les gaufrettes LU © Fonds Lefèvre-Utile, ADLA