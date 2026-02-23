Atelier en famille Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Atelier en famille

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Cailloux et compagnie.

Le Passage vous proposera des petits bricolages simples et ludiques avec des cailloux, de l’argile, du sable… Bref un petit aperçu géologique… et créatif.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

