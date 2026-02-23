Atelier en famille Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Atelier en famille Bellou sur Huisne Rémalard en Perche vendredi 24 avril 2026.
Atelier en famille
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Cailloux et compagnie.
Le Passage vous proposera des petits bricolages simples et ludiques avec des cailloux, de l’argile, du sable… Bref un petit aperçu géologique… et créatif.
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
