Sète

Atelier en famille slam sur les mots de Brassens

Sète Hérault

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Avec Dizzylez, artiste globe-trotteur et champion d’Europe de slam-poésie. En famille, venez découvrir le slam, jouer avec les mots et écrire en vous amusant.Venez dire à haute voix et partager vos textes dans un cadre chaleureux et sous le regard bienveillant du grand Georges.

Avec Dizzylez, artiste globe-trotteur et champion d’Europe de slam-poésie.En famille, venez découvrir le slam, jouer avec les mots et écrire en vous amusant.Venez dire à haute voix et partager vos textes dans un cadre chaleureux et sous le regard bienveillant du grand Georges.Public Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un adulte.Payant 5.50 € par enfant.Atelier de 2H 10h-12h OU 14h- 16hSur réservation mediationbrassens@ville-sete.fr .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 26 mediationbrassens@ville-sete.fr

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English :

With Dizzylez, globe-trotting artist and European slam poetry champion. Come and discover slam poetry with the whole family, play with words and have fun writing. Come and say your texts out loud and share them under the watchful eye of the great Georges.

L’événement Atelier en famille slam sur les mots de Brassens Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE