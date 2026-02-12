Atelier en famille spécial Pâques au musée Le Touquet-Paris-Plage
Atelier en famille spécial Pâques au musée Le Touquet-Paris-Plage samedi 4 avril 2026.
Atelier en famille spécial Pâques au musée
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Venez profiter d’un moment en famille pour créer une œuvre plastique lors d’un atelier inédit autour de Pâques et de l’exposition Mundus Meus L’Atlas.
Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’au moins 1 adulte.
5€ pour les enfants, gratuit pour les adultes.
A 10h. .
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
