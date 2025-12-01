Atelier en fête ! Lieu de murmure Charpey

Atelier en fête !

Lieu de murmure 1400 Route du Tram Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Cette année encore, nous tenterons d’incliner légèrement le monde, le temps de ces Ateliers en fête en semant quelques flammèches dérisoires mais tellement délicieuses à vivre.

Lieu de murmure 1400 Route du Tram Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 69 54 atelierduhanneton@orange.fr

English :

Once again this year, we’ll be trying to tilt the world slightly for the duration of these Ateliers en fête, by sowing a few derisory flames that are so delicious to experience.

