Atelier en fête ! Lieu de murmure Charpey
Atelier en fête !
Lieu de murmure 1400 Route du Tram Charpey Drôme
Début : 2025-12-12 14:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-12
Cette année encore, nous tenterons d’incliner légèrement le monde, le temps de ces Ateliers en fête en semant quelques flammèches dérisoires mais tellement délicieuses à vivre.
Lieu de murmure 1400 Route du Tram Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 69 54 atelierduhanneton@orange.fr
English :
Once again this year, we’ll be trying to tilt the world slightly for the duration of these Ateliers en fête, by sowing a few derisory flames that are so delicious to experience.
