Atelier en langue des signes | avec illustratrice Pénélope Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 29 novembre 2025.
COMMUNIQUER SANS L’USAGE DE LA PAROLE ET DU SON MAIS AVEC LES MAINS UNIQUEMENT
quels gestes connaissent les enfants pour
signifier un objet ou une action ou un qualificatif ou une comptine ? (Ex super,
ennuyeux, envoyer un bisou, dormir, C’est bon, bof….) et comptines diverses (on
peut pour mieux comprendre ce que ressentent les non entendants utiliser tous
ensemble du coton dans les oreilles pour cet exercice)
apprendre
les tous 1er mots, les mots doux, et 4 poèmes en langue des signes :
« Amour rouge », « Ciel bleu », « Colombe
blanche », « Panthère noire »
Le
poème « Panthère noire » pourra être signé dans le noir avec des
gants phosphorescents créés spécialement pour « signer » dans
l’obscurité
après
l’animation être porteur d’une mission: apprendre à son entourage (leurs
parents, copains, frères-sœurs, grands-parents, maîtresse, baby-sitter…) ces
mots, ces poèmes et les utiliser quotidiennement ainsi lorsqu’ils rencontrent
un sourd lui dire bonjour en langue des signes
Pénélope est née à
Paris d’un père graphiste et d’une mère styliste. Après des études à l’ENSAAMA
(Ecole Nationale des Arts Appliqués et Métiers d’Art), elle est Directrice
Artistique chez TBWA. Puis elle
décide de se consacrer à l’illustration pour la presse : Le Monde,
Marianne, Vogue…mais aussi pour les marques : Chantal Thomas, Absolut
Vodka…
Le samedi 29 novembre | 11h
À partir de 3 ans
sur inscription
Durée : 35 min
En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse
Poèmes en langue des signes avec les tout-petits
Le samedi 29 novembre 2025
de 11h00 à 11h35
gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T12:00:00+01:00
fin : 2025-11-29T12:35:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T11:00:00+02:00_2025-11-29T11:35:00+02:00
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/