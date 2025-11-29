Atelier en langue des signes | avec illustratrice Pénélope Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Atelier en langue des signes | avec illustratrice Pénélope Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 29 novembre 2025.

COMMUNIQUER SANS L’USAGE DE LA PAROLE ET DU SON MAIS AVEC LES MAINS UNIQUEMENT



–

quels gestes connaissent les enfants pour

signifier un objet ou une action ou un qualificatif ou une comptine ? (Ex super,

ennuyeux, envoyer un bisou, dormir, C’est bon, bof….) et comptines diverses (on

peut pour mieux comprendre ce que ressentent les non entendants utiliser tous

ensemble du coton dans les oreilles pour cet exercice)

–

apprendre

les tous 1er mots, les mots doux, et 4 poèmes en langue des signes :

« Amour rouge », « Ciel bleu », « Colombe

blanche », « Panthère noire »

–

Le

poème « Panthère noire » pourra être signé dans le noir avec des

gants phosphorescents créés spécialement pour « signer » dans

l’obscurité

–

après

l’animation être porteur d’une mission: apprendre à son entourage (leurs

parents, copains, frères-sœurs, grands-parents, maîtresse, baby-sitter…) ces

mots, ces poèmes et les utiliser quotidiennement ainsi lorsqu’ils rencontrent

un sourd lui dire bonjour en langue des signes

Pénélope est née à

Paris d’un père graphiste et d’une mère styliste. Après des études à l’ENSAAMA

(Ecole Nationale des Arts Appliqués et Métiers d’Art), elle est Directrice

Artistique chez TBWA. Puis elle

décide de se consacrer à l’illustration pour la presse : Le Monde,

Marianne, Vogue…mais aussi pour les marques : Chantal Thomas, Absolut

Vodka…

Le samedi 29 novembre | 11h À partir de 3 ans

sur inscription

Durée : 35 min

En savoir plus sur les autres animations à L’Heure Joyeuse





Poèmes en langue des signes avec les tout-petits

Le samedi 29 novembre 2025

de 11h00 à 11h35

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/