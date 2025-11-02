[Atelier en mixité choisie] Initiation à Ableton avec Maddy Street Ubu Rennes

[Atelier en mixité choisie] Initiation à Ableton avec Maddy Street Ubu Rennes dimanche 2 novembre 2025.

[Atelier en mixité choisie] Initiation à Ableton avec Maddy Street Ubu Rennes Dimanche 2 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : / 26€ réduit* / 40€ plein

prise en charge Sortir! disponible aux bureaux des Trans (10–12 rue Jean Guy à Rennes)

Plongez dans l’univers intense et libéré de Maddy Street lors d’un atelier de pratique unique : une initiation au logiciel de création musicale Ableton.

Un moment puissant de découverte, de lâcher-prise et de partage, ouvert aux femmes, personnes non-binaires et personnes trans.

Les participant·es pourront également assister au concert de Maddy Street, la veille à l’Ubu, sur présentation du billet de l’atelier !

Maddy Street est un·e artiste franco-britannique qui a grandi dans la Manche et aujourd’hui basé·e à Caen. À l’aise dans un registre au croisement de la pop, du rock, de l’electro et du rap (en français comme en anglais), iel crée un univers singulier qui exprime autant des questionnements d’identité, que son désir de liberté artistique (y compris dans les clips qu’iel réalise). Des aspirations qu’iel concrétise en live avec une forte présence scénique, souvent qualifiée de « frontale ». Nous sommes prévenu·es…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-02T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T17:00:00.000+01:00

1

https://my.weezevent.com/atelier-en-mixite-choisie-initiation-a-ableton-avec-maddy-street

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine