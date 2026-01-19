Atelier en piste La Grande Maison Suze-la-Rousse
Atelier en piste La Grande Maison Suze-la-Rousse mercredi 11 février 2026.
Atelier en piste
La Grande Maison Bibliothèque Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-11
En piste venez découvrir l’histoire du cirque à travers les saisons !
La Grande Maison Bibliothèque Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 48 66 bibliotheque-suzelarousse@orange.fr
English :
En piste: discover the history of the circus through the seasons!
