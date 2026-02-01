Atelier en salle Learn-O Jeu d’orientation et d’apprentissage

Salle des fêtes d'Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

2026-02-13 10:00:00

2026-02-13 12:30:00

2026-02-13

Atelier en salle, à la salle des fêtes d’Arrens-Marsous (village d’Arrens).

Comment fonctionne le Learn-O ?

L’espace de jeu est composé par un ensemble de bornes représentant chacune une couleur, une forme, etc.

Après un briefing par l’animateur, chaque participant est équipé d’une puce électronique individuelle, puis pioche une carte défi lui indiquant le parcours à effectuer dans l’espace de jeu.

Les participants réalisent ensuite leur parcours à pied, à leur rythme, puis valident et vérifient leur résultat sur l’ordinateur, avant de recommencer ou choisir un nouveau défi.

Petits et grands évoluent sur un même terrain de jeu, avec des niveaux de difficulté adaptés à chaque tranche d’âge. Ce concept unique permet de mélanger réflexion mentale, déplacements physiques et esprit de compétition bienveillant.

Mais qui saura faire preuve de rapidité et de sang froid pour résoudre son défi correctement et le plus rapidement ?l

– Activité réalisable en famille ou entre amis.

– Pour petits et grands, à partir de 3 ans et tous niveaux.

– Activité animée et encadrée par Pyrénées Ludiques.

– Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes d'Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 61 60 75 pyreneesludiques@gmail.com

English :

Indoor workshop at Arrens-Marsous village hall.

How does Learn-O work?

The play area is made up of a series of terminals, each representing a color, a shape, etc.

After a briefing by the host, each participant is fitted with an individual microchip, and then draws a challenge card indicating the route to be taken through the play area.

Participants then walk the course at their own pace, validating and checking their results on the computer, before starting again or choosing a new challenge.

