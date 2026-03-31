Atelier en scène de la MPT Batterie Le Préau Istres

Atelier en scène de la MPT Batterie Le Préau Istres vendredi 10 avril 2026.

Atelier en scène de la MPT Batterie

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h30. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Les ateliers de batterie de la MPT se mettent en scène !
Venez les encourager !   .

Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20  maisonpourtousistres@gmail.com

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English :

The MPT workshops take to the stage!

L’événement Atelier en scène de la MPT Batterie Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres

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