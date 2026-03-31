Atelier en scène de la MPT Batterie Le Préau Istres

Atelier en scène de la MPT Batterie

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 18h30. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Les ateliers de batterie de la MPT se mettent en scène !

Venez les encourager ! .

Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MPT workshops take to the stage!

L’événement Atelier en scène de la MPT Batterie Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres