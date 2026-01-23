Atelier en scène de la MPT guitare Le Préau Istres
Atelier en scène de la MPT guitare Le Préau Istres vendredi 27 mars 2026.
Atelier en scène de la MPT guitare
Vendredi 27 mars 2026 à partir de 18h30. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Les ateliers de guitare de la MPT se mettent en scène !
.
Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20 maisonpourtousistres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The MPT guitar workshops take the stage!
L’événement Atelier en scène de la MPT guitare Istres a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Istres