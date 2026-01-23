Atelier en scène de la MPT guitare Le Préau Istres

Atelier en scène de la MPT guitare Le Préau Istres vendredi 27 mars 2026.

Atelier en scène de la MPT guitare

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 18h30. Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Les ateliers de guitare de la MPT se mettent en scène !
  .

Le Préau 2 Route De la Combe aux Fées Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 32 20  maisonpourtousistres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The MPT guitar workshops take the stage!

L’événement Atelier en scène de la MPT guitare Istres a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Istres