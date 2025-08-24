Atelier « En tête à tête avec les abeilles voyage au cœur de la ruche » Hénin-Beaumont
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais
Atelier apiculture
Enfilez votre combinaison d’apiculture et partez à la rencontre des abeilles pour découvrir leur univers fascinant en toute sécurité. .
1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94 environnement@agglo-henincarvin.fr
English :
Beekeeping workshop
German :
Workshop Bienenzucht
Italiano :
Laboratorio di apicoltura
Espanol :
Taller de apicultura
