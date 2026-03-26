Atelier Enceinte Lowtech Maison de la Terre Lantic

Atelier Enceinte Lowtech

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Fini de trouver une prise pour écouter votre musique préférée. Cette enceinte lowtech ravira les débutants dans le travail du bois. Nous ferons, au cours de cet atelier, de nouvelles découvertes et perfectionnerons les techniques apprises lors des précédents ateliers pour les plus assidus.

Dès 10 ans. Limité à 8 participants. Sur réservation. Par Les Mains contre Attaques. .

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

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English :

L’événement Atelier Enceinte Lowtech Lantic a été mis à jour le 2026-03-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme