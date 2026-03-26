Atelier Enceinte Lowtech Maison de la Terre Lantic
Atelier Enceinte Lowtech Maison de la Terre Lantic dimanche 5 avril 2026.
Atelier Enceinte Lowtech
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Fini de trouver une prise pour écouter votre musique préférée. Cette enceinte lowtech ravira les débutants dans le travail du bois. Nous ferons, au cours de cet atelier, de nouvelles découvertes et perfectionnerons les techniques apprises lors des précédents ateliers pour les plus assidus.
Dès 10 ans. Limité à 8 participants. Sur réservation. Par Les Mains contre Attaques. .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Enceinte Lowtech Lantic a été mis à jour le 2026-03-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Lantic (Côtes-d'Armor)
- Exposition On Avale des Araignées en Dormant ? Maison de la TERRE Lantic 1 avril 2026
- Atelier Créatif et Relaxant Aquarelle Spécial Parents-Enfants Maison de la Terre Lantic 22 avril 2026
- Chasse au Trésor Mystère Miss Terre Lieu-dit La Fontaine de Trémargat Lantic 23 avril 2026
- Atelier Fabriquer son Tabouret Maison de la Terre Lantic 24 mai 2026
- Atelier Fabriquer son Décapsuleur Maison de la Terre Lantic 28 juin 2026