Atelier « Encrage et lumière intérieure »

Salle du conseil municipal 6 place de la Toque Huriel Allier

2025-10-07 14:00:00
✨Animé par Chouette é’claire Magnétiseuse, Energéticienne
Atelier dans le cadre de la Semaine Bleue
Inscription obligatoire à la mairie nombre de places limité.
Salle du conseil municipal 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 

English :

hosted by Chouette é?claire ? Magnetizer, Energeticist
Workshop as part of Semaine Bleue
Registration required at the Town Hall ? limited number of places.

German :

moderiert von Chouette é?claire ? Magnetiseurin, Energetikerin
Workshop im Rahmen der Blauen Woche
Anmeldung im Rathaus erforderlich ? begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

ospitato da Chouette é?claire? Magnetizzatore, Energetista
Workshop nell’ambito della Semaine Bleue
Iscrizione obbligatoria presso il Municipio? Numero di posti limitato.

Espanol :

organizado por Chouette é?claire ? Magnetiser, Energéticienne
Taller en el marco de la Semaine Bleue
Inscripción obligatoria en el Ayuntamiento ? número de plazas limitado.

