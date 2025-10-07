Atelier « Encrage et lumière intérieure » Salle du conseil municipal Huriel
Atelier « Encrage et lumière intérieure » Salle du conseil municipal Huriel mardi 7 octobre 2025.
Atelier « Encrage et lumière intérieure »
Salle du conseil municipal 6 place de la Toque Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 14:00:00
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
✨Animé par Chouette é’claire Magnétiseuse, Energéticienne
Atelier dans le cadre de la Semaine Bleue
Inscription obligatoire à la mairie nombre de places limité.
.
Salle du conseil municipal 6 place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08
English :
hosted by Chouette é?claire ? Magnetizer, Energeticist
Workshop as part of Semaine Bleue
Registration required at the Town Hall ? limited number of places.
German :
moderiert von Chouette é?claire ? Magnetiseurin, Energetikerin
Workshop im Rahmen der Blauen Woche
Anmeldung im Rathaus erforderlich ? begrenzte Anzahl an Plätzen.
Italiano :
ospitato da Chouette é?claire? Magnetizzatore, Energetista
Workshop nell’ambito della Semaine Bleue
Iscrizione obbligatoria presso il Municipio? Numero di posti limitato.
Espanol :
organizado por Chouette é?claire ? Magnetiser, Energéticienne
Taller en el marco de la Semaine Bleue
Inscripción obligatoria en el Ayuntamiento ? número de plazas limitado.
L’événement Atelier « Encrage et lumière intérieure » Huriel a été mis à jour le 2025-09-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ