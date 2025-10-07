Atelier « Encrage et lumière intérieure » Salle du conseil municipal Huriel

Salle du conseil municipal 6 place de la Toque Huriel Allier

Début : 2025-10-07 14:00:00

2025-10-07

✨Animé par Chouette é’claire Magnétiseuse, Energéticienne

Atelier dans le cadre de la Semaine Bleue

Inscription obligatoire à la mairie nombre de places limité.

English :

hosted by Chouette é?claire ? Magnetizer, Energeticist

Workshop as part of Semaine Bleue

Registration required at the Town Hall ? limited number of places.

German :

moderiert von Chouette é?claire ? Magnetiseurin, Energetikerin

Workshop im Rahmen der Blauen Woche

Anmeldung im Rathaus erforderlich ? begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

ospitato da Chouette é?claire? Magnetizzatore, Energetista

Workshop nell’ambito della Semaine Bleue

Iscrizione obbligatoria presso il Municipio? Numero di posti limitato.

Espanol :

organizado por Chouette é?claire ? Magnetiser, Energéticienne

Taller en el marco de la Semaine Bleue

Inscripción obligatoria en el Ayuntamiento ? número de plazas limitado.

L’événement Atelier « Encrage et lumière intérieure » Huriel a été mis à jour le 2025-09-12 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ