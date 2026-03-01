Atelier Encre de Chine par Clothilde Anty Espace Charles VII Espaly-Saint-Marcel

Atelier Encre de Chine par Clothilde Anty

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

La médiathèque d’Espaly-Saint-Marcel accueille l’artiste Clothilde Anty pour un atelier d’initiation à l’encre de Chine et une exposition de ses créations. Une belle occasion de découvrir cet art délicat entre tradition et expression artistique.

Espace Charles VII 27 Avenue de la Mairie Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60

English :

The Espaly-Saint-Marcel media library welcomes artist Clothilde Anty for an introductory workshop in Indian ink and an exhibition of her creations. A great opportunity to discover this delicate art form, which combines tradition and artistic expression.

