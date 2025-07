Atelier Encres végétales et aquarelles Châteaudun

Atelier Encres végétales et aquarelles Châteaudun mercredi 6 août 2025.

Atelier Encres végétales et aquarelles

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-08-06

Début : 2025-08-06 14:30:00

fin : 2025-08-06 16:30:00

Date(s) :

2025-08-06

Venez explorer le monde fascinant des encres végétales et de l’aquarelle lors de notre atelier créatif, qui se déroulera

au château de Châteaudun. Des encres naturelles seront utilisées pour créer de magnifiques marque-pages et cartes à l’aquarelle.

Après une balade et une cueillette dans le jardin, vous découvrirez comment transformer certaines ressources végétales et plantes tinctoriales en encres naturelles. L’atelier débutera par une cueillette guidée, où vous apprendrez à reconnaître les plantes tinctoriales présentes dans le parc. Vous découvrirez ensuite les techniques de fabrication des encres végétales, en extrayant les pigments de ces plantes pour les transformer en encres. Pendant cet atelier nous aborderons les différents modificateurs naturels à ajouter aux encres pour élargir votre palette de couleurs. Une fois vos encres prêtes, vous les utiliserez pour réaliser des illustrations botaniques des plantes découvertes au château. Vous pourrez créer votre oeuvre ou peindre des illustrations déjà imprimées. 9 .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

Come and explore the fascinating world of vegetable inks and watercolors at our creative workshop, to be held at

at the Château de Châteaudun. Natural inks will be used to create beautiful watercolor bookmarks and cards.

German :

Entdecken Sie die faszinierende Welt der pflanzlichen Tinte und der Aquarellfarben in unserem Kreativ-Workshop, der im Château du Château stattfindet

im Schloss von Châteaudun stattfindet. Aus natürlichen Tinten werden wunderschöne Lesezeichen und Aquarellkarten hergestellt.

Italiano :

Venite a scoprire l’affascinante mondo degli inchiostri vegetali e degli acquerelli durante il nostro laboratorio creativo che si terrà a

al Castello di Châteaudun. Gli inchiostri naturali saranno utilizzati per creare bellissimi segnalibri e biglietti ad acquerello.

Espanol :

Venga a explorar el fascinante mundo de las tintas vegetales y las acuarelas en nuestro taller creativo, que se celebrará en

en el castillo de Châteaudun. Utilizaremos tintas naturales para crear bonitos marcapáginas y tarjetas de acuarela.

