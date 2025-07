Atelier Encres végétales et paysages Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes

Atelier Encres végétales et paysages Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes jeudi 31 juillet 2025.

Atelier Encres végétales et paysages Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Jeudi 31 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation (museemaurepas@ville-rennes.fr)

Venez créer des encres végétales et dessiner des paysages imaginaires !

Delphine Combataladès, intervenante arts plastiques, vous propose de créer des encres végétales à partir de fleurs de saison : (oeillet d’Inde, rose trémière, géranium..) et de les utiliser pour dessiner des paysages imaginaires. L’atelier se tiendra en deux temps : la création d’un nuancier à partie de l’observation et de l’expérimentation puis le dessin et la mise en couleur avec les encres créées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-31T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-31T17:30:00.000+02:00

1



Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine