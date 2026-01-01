Atelier Energie: ensemble changeons notre territoire pour demain Châteauneuf-du-Faou

Atelier Energie: ensemble changeons notre territoire pour demain

1️⃣ Jeudi 8 janvier

Thème Changement climatique

Comprendre les mécanismes pour se mettre en action

18h 21h

2️⃣ Jeudi 12 février

Thème Alimentation durable

18h 21h

3️⃣ Jeudi 12 mars

Thème Quel mix énergétique pour être autonome en 2050 en Haute Cornouaille ?

18h 21h

4️⃣ Jeudi 9 avril

Thème Biodiversité

18h 21h

5️⃣ Jeudi 11 juin

Thème 2030 Glorieuses, place à l’imaginaire collectif

18h 21h

> Salle du 13 au 13, rue du Général de Gaulle à Châteauneuf-du-Faou .

13 rue du Général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 57 09 79 82

