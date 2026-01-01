Atelier Energie: ensemble changeons notre territoire pour demain Châteauneuf-du-Faou
13 rue du Général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou Finistère
Début : 2026-01-08 18:00:00
fin : 2026-04-09 21:00:00
2026-01-08 2026-02-12 2026-03-12 2026-04-09 2026-06-11
1️⃣ Jeudi 8 janvier
Thème Changement climatique
Comprendre les mécanismes pour se mettre en action
18h 21h
2️⃣ Jeudi 12 février
Thème Alimentation durable
18h 21h
3️⃣ Jeudi 12 mars
Thème Quel mix énergétique pour être autonome en 2050 en Haute Cornouaille ?
18h 21h
4️⃣ Jeudi 9 avril
Thème Biodiversité
18h 21h
5️⃣ Jeudi 11 juin
Thème 2030 Glorieuses, place à l’imaginaire collectif
18h 21h
> Salle du 13 au 13, rue du Général de Gaulle à Châteauneuf-du-Faou .
13 rue du Général de Gaulle Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
English : Atelier Energie: ensemble changeons notre territoire pour demain
