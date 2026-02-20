ATELIER ENFANT 0-6 ANS ‘NOS AMIS À PLUMES’ Salle Guy Lucas Frossay
ATELIER ENFANT 0-6 ANS ‘NOS AMIS À PLUMES’ Salle Guy Lucas Frossay mercredi 18 mars 2026.
ATELIER ENFANT 0-6 ANS ‘NOS AMIS À PLUMES’
Salle Guy Lucas 1 rue de Bel Air Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 10:00:00
fin : 2026-03-18 11:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Les P’tits Fross’ty propose des activités pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un proche.
Thème du jour Nos amis à plumes
Tarif 3€ enfant
Incsription par mail lesptitsfrossty@gmail.com .
Salle Guy Lucas 1 rue de Bel Air Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesptitsfrossty@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement ATELIER ENFANT 0-6 ANS ‘NOS AMIS À PLUMES’ Frossay a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Saint Brevin