ATELIER ENFANT 0-6 ANS ‘NOS AMIS À PLUMES’ Salle Guy Lucas Frossay

ATELIER ENFANT 0-6 ANS ‘NOS AMIS À PLUMES’

Salle Guy Lucas 1 rue de Bel Air Frossay Loire-Atlantique

Début : 2026-03-18 10:00:00

fin : 2026-03-18 11:00:00

2026-03-18

Les P’tits Fross’ty propose des activités pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un proche.

Thème du jour Nos amis à plumes

Tarif 3€ enfant

Incsription par mail lesptitsfrossty@gmail.com .

