Atelier enfant 4 à 7 ans Mes portraits animaliers Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Atelier enfant 4 à 7 ans Mes portraits animaliers Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz mercredi 10 septembre 2025.

Atelier enfant 4 à 7 ans Mes portraits animaliers

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création :

Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créatio

Pour cet atelier Claire accueille les enfants de 4 à 7 ans c’est parti pour la création du portrait d’animaux au choix

Participe à la création de portraits d’animaux au choix, avec une technique de papiers d’emballage, de cartons et de peintures. Idéal pour créer son petit cabinet de curiosité revisité.

Pratique :

thème de l’atelier portraits animaliers

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 4 participants

matériel tout compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

Surrounded by greenery, Claire’s creative workshop in Villeneuve-en-Retz offers a variety of sessions focusing on well-being and creativity:

Colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her, welcoming you for moments of discovery and creativity

German :

Umgeben von viel Grün bietet Ihnen Claire in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an:

Ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative ist farbenfroh, atypisch und gemütlich, ganz nach ihrem Geschmack und empfängt Sie für Momente der Entdeckung und der Kreativität

Italiano :

Circondato dal verde, il laboratorio creativo di Claire a Villeneuve-en-Retz offre una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività:

Colorato, atipico e amichevole, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creatività

Espanol :

Rodeado de vegetación, el taller creativo de Claire en Villeneuve-en-Retz ofrece una serie de sesiones centradas en el bienestar y la creatividad:

Colorido, atípico y simpático, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella, acogedor para momentos de descubrimiento y creatividad

L’événement Atelier enfant 4 à 7 ans Mes portraits animaliers Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-06 par I_OT Pornic