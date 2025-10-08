Atelier enfant 4 à 7 ans Monstres rigolos Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Atelier enfant 4 à 7 ans Monstres rigolos Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz mercredi 8 octobre 2025.

Atelier enfant 4 à 7 ans Monstres rigolos

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création

Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créatio

Pour cet atelier Claire accueille les enfants de 4 à 7 ans c’est parti pour la création d’un personnage hors du commun !

Un moment ludique et coloré. Les petits artistes pourront laisser libre cours à leur imagination en décorant un cadre avec des boules de pâte autodurcissantes colorées. Pas à pas, ils créeront de drôles de petits monstres rigolos, chacun unique en couleurs et en formes. Entre modelage, collage et fantaisie, les enfants développent leur créativité, leur motricité fine et leur joie de créer de leurs propres mains.

Pratique

thème de l’atelier fabrication de monstres rigolos en cadre

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 4 participants

matériel compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Découvrez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

Surrounded by greenery, Claire’s creative workshop in Villeneuve-en-Retz offers a variety of sessions focusing on well-being and creativity:

Colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her, welcoming you for moments of discovery and creativity

German :

Umgeben von viel Grün bietet Ihnen Claire in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an:

Ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative ist farbenfroh, atypisch und gemütlich, ganz nach ihrem Geschmack und empfängt Sie für Momente der Entdeckung und der Kreativität

Italiano :

Circondato dal verde, il laboratorio creativo di Claire a Villeneuve-en-Retz offre una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività:

Colorato, atipico e amichevole, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creatività

Espanol :

Rodeado de vegetación, el taller creativo de Claire en Villeneuve-en-Retz ofrece una serie de sesiones centradas en el bienestar y la creatividad:

Colorido, atípico y simpático, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella, acogedor para momentos de descubrimiento y creatividad

L’événement Atelier enfant 4 à 7 ans Monstres rigolos Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-09-12 par I_OT Pornic