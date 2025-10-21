Atelier enfant 4 à 7 ans Stickers de fenêtres d’automne Atelier Fantaisie Retz’Créative Villeneuve-en-Retz

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créations très originaux !

Pour cet atelier Claire accueille les enfants de 4 à 7 ans c’est parti pour la réalisation de stickers pour vos fenêtres plein de douceur et de couleurs.

Réalisation de jolis stickers de fenêtres aux couleurs de l’automne feuilles, citrouilles, glands, petits animaux… autant de formes à imaginer et à décorer. Avec des matériaux simples et ludiques, chaque enfant pourra exprimer sa créativité, jouer avec les couleurs de saison et repartir avec ses décors adhésifs faits main pour illuminer les vitres de la maison.

Pratique

thème de l’atelier Stickers de fenêtres d’automne

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 4 participants

matériel compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Atelier Fantaisie Retz’Créative 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

In her creative workshop located in Villeneuve-en-Retz, Claire offers you a variety of sessions based on well-being and creation: colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her and welcomes you for moments of discovery and highly original creations!

German :

Claire bietet Ihnen in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an: Bunt, atypisch und gesellig, ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative sieht aus wie sie und empfängt Sie für sehr originelle Momente der Entdeckung und der Kreation!

Italiano :

Nel suo laboratorio creativo di Villeneuve-en-Retz, Claire propone una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività. Colorato, atipico e simpatico, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creazione molto originali!

Espanol :

En su taller creativo de Villeneuve-en-Retz, Claire propone diferentes sesiones centradas en el bienestar y la creatividad. Colorido, atípico y simpático, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella y le da la bienvenida para vivir momentos de descubrimiento y creación muy originales

