Atelier Enfant 5-7 ans Lapin et compagnie Limoges

Limoges Haute-Vienne

2026-04-07

2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14

Après avoir observé de drôles d’animaux, les enfants s’amuseront à décorer un lapin en porcelaine avec l’Association Peanuts.

La présence d’un adulte accompagnant est obligatoire.

– Atelier de 1h30

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

