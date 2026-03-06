Atelier Enfant 5-7 ans Lapin et compagnie Limoges Limoges
Atelier Enfant 5-7 ans Lapin et compagnie Limoges Limoges mardi 7 avril 2026.
Atelier Enfant 5-7 ans Lapin et compagnie Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14
Après avoir observé de drôles d’animaux, les enfants s’amuseront à décorer un lapin en porcelaine avec l’Association Peanuts.
La présence d’un adulte accompagnant est obligatoire.
– Atelier de 1h30
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Enfant 5-7 ans Lapin et compagnie Limoges
L’événement Atelier Enfant 5-7 ans Lapin et compagnie Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole