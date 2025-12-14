Atelier enfant 5-7 ans Mon vitrail coloré Limoges
Atelier enfant 5-7 ans Mon vitrail coloré Limoges mardi 10 février 2026.
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 EUR
Viens découvrir le métier de verrier en admirant les vitraux de l’hôtel de ville. Après la visite, crée un vitrail en papier inspiré du parcours.
– Atelier de 1h30
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
