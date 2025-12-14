Atelier enfant 5-7 ans Mon vitrail coloré

Limoges Haute-Vienne

Viens découvrir le métier de verrier en admirant les vitraux de l’hôtel de ville. Après la visite, crée un vitrail en papier inspiré du parcours.

– Atelier de 1h30

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

