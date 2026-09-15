Atelier enfant 6 – 12 ans : Vol de chauve-souris Limoges
samedi 17 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Atelier enfant 6 – 12 ans : Vol de chauve-souris
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-24
Imagine la plus effrayante des chauves-souris puis suspends-la dans les souterrains : elle illuminera ce lieu obscur et mystérieux le temps des vacances !
Avec l’association Peanuts.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Atelier enfant 6 – 12 ans : Vol de chauve-souris
L’événement Atelier enfant 6 – 12 ans : Vol de chauve-souris Limoges a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Limoges Métropole
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