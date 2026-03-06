Atelier Enfant 8-12 ans Cloche de porcelaine Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11

Fabrique ta cloche à partir d’une véritable tasse de porcelaine chinée à décorer et assembler pour sonner les cloches de Pâques et partir à la chasse aux œufs. Atelier en collaboration avec le collectif Peanuts.

Attention, les adultes ne sont pas conviés à cet atelier.

– Atelier de 2h

– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web

– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Enfant 8-12 ans Cloche de porcelaine Limoges

L’événement Atelier Enfant 8-12 ans Cloche de porcelaine Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Limoges Métropole