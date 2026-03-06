Atelier Enfant 8-12 ans Cloche de porcelaine Limoges Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-11
2026-04-04 2026-04-11
Fabrique ta cloche à partir d’une véritable tasse de porcelaine chinée à décorer et assembler pour sonner les cloches de Pâques et partir à la chasse aux œufs. Atelier en collaboration avec le collectif Peanuts.
Attention, les adultes ne sont pas conviés à cet atelier.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web
– Lieu de rdv communiqué lors de la réservation .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
