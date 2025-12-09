Atelier Enfant 8-12 ans La Mosaïque c’est Chic Limoges
Atelier Enfant 8-12 ans La Mosaïque c’est Chic Limoges mercredi 11 février 2026.
Rendez vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Après avoir découvert dans la Bfm Centre-ville une grande mosaïque de l’époque gallo-romaine, initie-toi lors d’un atelier à l’art des tesselles et repars avec ta création.
– Atelier de 2h
– Les parents ne sont pas conviés.
– Inscription et paiement en amont OBLIGATOIRE à l’Office de Tourisme ou sur notre site web.
– Le lieu de rendez vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .
