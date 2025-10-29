Atelier enfant 8-12 ans Le Souterrains Endiablés Limoges
Atelier enfant 8-12 ans Le Souterrains Endiablés
12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-31
2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Pour Halloween, viens trembler dans les souterrains de Limoges ! Au programme Jeu de piste suivi d’une visite des souterrains.
– Atelier de 45min
– Les parents ne sont pas conviés
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.
– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .
12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
