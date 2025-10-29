Atelier enfant 8-12 ans Le Souterrains Endiablés Limoges

Atelier enfant 8-12 ans Le Souterrains Endiablés

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Pour Halloween, viens trembler dans les souterrains de Limoges ! Au programme Jeu de piste suivi d’une visite des souterrains.

– Atelier de 45min

– Les parents ne sont pas conviés

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

– Le lieu de rdv sera communiqué à la réservation .

12 boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

