Atelier enfant À la recherche des animaux fantastiques VAH Hôtel de ville Fontenay-le-Comte

Atelier enfant À la recherche des animaux fantastiques VAH

Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:30:00

fin : 2026-04-07 12:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Organisé par la ville d’Art et d’Histoire

Pars explorer la ville pour retrouver des animaux cachés… une licorne par ici, une sirène par là… Qui sait quelles autres créatures magiques t’attendent ? De retour en salle d’animation, tu pourras dessiner, coller et créer librement l’animal fantastique de ton choix avec du papier coloré et la technique du quilling (papier roulé) !

Atelier à destination des 4-7 ans et de leur famille.

L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’activité si le minimum de participants n’est pas atteint.

L’atelier dure 1h30 et se déroule à l’Hôtel de Ville, 9 Rue Georges Clémenceau 85200 Fontenay-le-Comte.

Le tarif est de 5€/enfant et les places limitées.

Arrêt de la billetterie en ligne le lundi 6 avril à 18h.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr

02 51 69 44 99 .

Hôtel de ville 9 Rue Georges Clémenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

Organized by the City of Art and History

