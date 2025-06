Atelier enfant à partir de 6 ans » À VOS MARES, PRÊTS, PARTEZ ! « . – Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 8 juillet 2025 14:00

2025-07-08 14:00:00

2025-07-08 16:30:00

2025-07-08

Découverte des animaux de la mare au travers d’une pêche pédagogique en plein cœur

des milieux humides.

Tourlaville 356 rue des Algues

Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 2 33 22 22 16 maison.littoral.50110@cherbourg.fr

Atelier enfant à partir de 6 ans » À VOS MARES, PRÊTS, PARTEZ ! « .

Discover pond animals through educational fishing in the heart of wetlands.

of wetlands.

German :

Entdecken Sie die Tiere des Teichs durch einen pädagogischen Fischfang im Herzen der Feuchtgebiete.

der Feuchtgebiete.

Italiano :

Scoprite gli animali dello stagno attraverso la pesca didattica nel cuore delle zone umide.

delle zone umide.

Espanol :

Descubra los animales de la laguna a través de la pesca educativa en pleno corazón de los humedales.

de los humedales.

