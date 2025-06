Atelier enfant à partir de 6 ans LA RIVIÈRE COMMENT ÇA MARCHЕ ? . – Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 15 juillet 2025 14:00

Manche

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-07-15 16:30:00

2025-07-15

La rivière coule, mais où va-t-elle ? Venez découvrir et faire des expériences sur ce

milieu riche et unique.

English : Atelier enfant à partir de 6 ans LA RIVIÈRE COMMENT ÇA MARCHЕ ? .

The river flows, but where does it go? Come and discover and experiment with this

unique environment.

German :

Der Fluss fließt, aber wohin fließt er? Entdecken und experimentieren Sie mit diesem

reichen und einzigartigen Lebensraum.

Italiano :

Il fiume scorre, ma dove va? Venite a scoprire e sperimentare questo

ambiente unico.

Espanol :

El río fluye, pero ¿adónde va? Ven a descubrir y experimentar con este

entorno único.

