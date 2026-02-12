Atelier enfant A vos blasons ! Le Touquet-Paris-Plage
Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage Place Edouard VII Porte d’honneur Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Dès le Moyen Âge, seigneurs, chevaliers et cités ont leur propre blason. A quoi peuvent bien correspondre ce lion aux griffes fourchues et ce bateau voguant sur les flots qui y sont représentés ?
À quoi servent-ils ? Toi aussi, crée les armoiries de ta famille et repars avec ton blason personnalisé.
Durée 1h30
Jauge limitée
De 6 à 10 ans accompagné d’un adulte.
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
Hôtel de ville du Touquet-Paris-Plage Place Edouard VII Porte d’honneur Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
