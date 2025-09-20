Atelier enfant adulte Poésie de papier Bourgneuf Villeneuve-en-Retz

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

2025-09-20

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création :

Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créatio

Pour cet atelier Claire accueille les familles avec des enfants à partir de 8 ans pour une après-midi création libre :

Venez vivre une expérience unique où le papier devient une véritable source d’inspiration et d’expression à travers différents supports ; collages, pliages, découpages, écriture poétique, vous pourrez créer en toute liberté, guidé(e) par des idées originales et l’envie de concrétiser des souvenirs….

Pratique :

thème de l’atelier la poésie de papier

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 5 participants

matériel tout compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

Surrounded by greenery, Claire’s creative workshop in Villeneuve-en-Retz offers a variety of sessions focusing on well-being and creativity:

Colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her, welcoming you for moments of discovery and creativity

German :

Umgeben von viel Grün bietet Ihnen Claire in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an:

Ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative ist farbenfroh, atypisch und gemütlich, ganz nach ihrem Geschmack und empfängt Sie für Momente der Entdeckung und der Kreativität

Italiano :

Circondato dal verde, il laboratorio creativo di Claire a Villeneuve-en-Retz offre una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività:

Colorato, atipico e amichevole, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creatività

Espanol :

Rodeado de vegetación, el taller creativo de Claire en Villeneuve-en-Retz ofrece una serie de sesiones centradas en el bienestar y la creatividad:

Colorido, atípico y simpático, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella, acogedor para momentos de descubrimiento y creatividad

