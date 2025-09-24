Atelier enfant adulte String Art Automnale Bourgneuf Villeneuve-en-Retz

Atelier enfant adulte String Art Automnale

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-09-24 16:30:00

Entouré de verdure, Claire vous propose dans son atelier créatif situé à Villeneuve-en-Retz, différentes séances autour du bien-être et de la création :

Coloré, atypique et convivial, son atelier Fantaisie Retz’Créative lui ressemble et vous accueille pour des moments de découvertes et de créatio

Pour cet atelier Claire accueille les familles avec des enfants à partir de 8 ans pour une après-midi autour de la création string art automnale :

Venez vivre une expérience unique où vous pourrez créér à partir d’une planche en bois et à la forme de votre choix, l’art de manier le marteau et les clous pour dessiner avec des fils de cotons le motif choisi.

Pour réaliser un bel objet décoratif pour soi ou à offrir

Pratique :

thème de l’atelier String Art Automnale

une bulle créative rien que pour soi !

réservez vite votre place par téléphone auprès de Claire; atelier limité à 4 participants

matériel tout compris

boisson de saison offerte

chacun repart avec sa création

Bourgneuf 2 rue du Petit Chemin Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 44 75 86 claire@fantaisieretzcreative.com

English :

Surrounded by greenery, Claire’s creative workshop in Villeneuve-en-Retz offers a variety of sessions focusing on well-being and creativity:

Colorful, atypical and friendly, her Fantaisie Retz’Créative workshop is just like her, welcoming you for moments of discovery and creativity

German :

Umgeben von viel Grün bietet Ihnen Claire in ihrem kreativen Atelier in Villeneuve-en-Retz verschiedene Sitzungen rund um das Wohlbefinden und die Kreativität an:

Ihr Atelier Fantaisie Retz’Créative ist farbenfroh, atypisch und gemütlich, ganz nach ihrem Geschmack und empfängt Sie für Momente der Entdeckung und der Kreativität

Italiano :

Circondato dal verde, il laboratorio creativo di Claire a Villeneuve-en-Retz offre una serie di sessioni incentrate sul benessere e sulla creatività:

Colorato, atipico e amichevole, il suo laboratorio Fantaisie Retz’Créative è proprio come lei e vi accoglie per momenti di scoperta e creatività

Espanol :

Rodeado de vegetación, el taller creativo de Claire en Villeneuve-en-Retz ofrece una serie de sesiones centradas en el bienestar y la creatividad:

Colorido, atípico y simpático, su taller Fantaisie Retz’Créative es como ella, acogedor para momentos de descubrimiento y creatividad

