Atelier enfant Apprenti-illustrateur Décore-moi Café Céramique Labenne

Labenne

Atelier enfant Apprenti-illustrateur

Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne Landes

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Rejoignez notre illustratrice Ombline pour apprendre à dessiner des animaux marins rigolos sur céramique, avec un goûter offert.

Plongez dans l’univers fascinant du dessin lors de notre atelier créatif pour enfants ! Accompagnés par une illustratrice professionnelle passionnée, vos petits artistes apprendront pas à pas à donner vie à des animaux marins aussi loufoques qu’adorables.

C’est l’occasion idéale pour développer leur imagination, maîtriser les bases du trait et repartir avec leurs pièces une semaine plus tard après cuisson.

Réservez vite leur place pour cette aventure artistique pleine de bonne humeur ! Inscrivez vos enfants dès 6 ans à cet atelier. Le goûter est inclus, avec une boisson et une pâtisserie pour une pause gourmande bien méritée.

Atelier avec ou sans parents.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone. .

Décore-moi Café Céramique 1 avenue de l’océan Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 84 68 92 00 cafeceramiquedecoremoi@gmail.com

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English : Atelier enfant Apprenti-illustrateur

Join our illustrator Ombline to learn how to draw funny sea creatures on ceramic, with a complimentary snack.

L’événement Atelier enfant Apprenti-illustrateur Labenne a été mis à jour le 2026-04-05 par OTI LAS