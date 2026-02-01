Atelier enfant archéo jeu antique RDV à la Maison des Têtes Valence

Atelier enfant archéo jeu antique

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

valable si l’accompagnant est demandeur d’emploi, étudiant ou présente une carte d’invalidité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 14:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Pars à la recherche d’un surprenant témoignage de l’Antiquité romaine un plateau de jeu niché dans une maison. Toi aussi apprends les règles de la Mérelle, ce jeu très populaire chez nos ancêtres et créé ton propre set. À toi de jouer !

RDV à la Maison des Têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Set off in search of a surprising piece of Roman antiquity: a game board hidden away in a house. You too can learn the rules of Mérelle, a game popular with our ancestors, and create your own set. It’s your turn to play!

