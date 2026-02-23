Atelier Enfant Architecture et argile Asnières-sur-Vègre

Atelier Enfant Architecture et argile

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 6 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Après avoir observé l’architecture du manoir, les enfants modèlent en argile l’édifice médiéval afin d’en restituer les principaux traits.

Adapté aux 6-12 ans

Animé par le musée de la Faïence et de la céramique de Malicorne

< Sur réservation >

Pour une journée complète votre enfant peut aussi participer à la chasse au trésor à 14 h (sur réservation) .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

After observing the architecture of the manor house, children model the medieval building in clay to recreate its main features.

