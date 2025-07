ATELIER ENFANT ATTRAPE RÊVE Saint-Étienne-Vallée-Française

Local au-dessus de la crèche Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Participation libre

Début : 2025-08-07 09:30:00

fin : 2025-08-07 12:00:00

2025-08-07

Participez à l’atelier pour enfants « Attrape-Rêve », avec Angélique de TerraLuna. À partir de 5 ans. Infos 06 52 62 03 96.

Cet atelier aura lieu le jeudi 7 août, de 9h3 à 12h au local du Foyer Rural, au premier étage au dessus de la crèche.

N’oubliez pas vos ciseaux !

À partir de 5 ans Adhésion + prix libre. Plus d’informations 06 52 62 03 96 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com .

English :

Take part in the « Attrape-Rêve » workshop for children, with Angélique from TerraLuna. Ages 5 and up. Info: 06 52 62 03 96.

German :

Nehmen Sie am Kinderworkshop « Traumfänger » mit Angélique von TerraLuna teil. Ab 5 Jahren. Infos: 06 52 62 03 96.

Italiano :

Partecipate al laboratorio « Acchiappasogni » per bambini, con Angélique di TerraLuna. Per bambini dai 5 anni in su. Info: 06 52 62 03 96.

Espanol :

Participe en el taller « Atrapasueños » para niños, con Angélique de TerraLuna. A partir de 5 años. Información: 06 52 62 03 96.

